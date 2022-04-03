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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Кожного дня по 30 вантажівок з трупами рашистів їде на росію, – орк про війну в Україні

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 109

 

СБУ перехопила розмову загарбника з дружиною про «сафарі» на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам – для розваги

Російські окупанти щодня «пробивають дно». На перехоплених плівках СБУ багато доказів деградації та звірств рашистів.

Так, один із загарбників розмовляє з дружиною про «сафарі» на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам – для розваги. Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: «Машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов…»

А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально, а «собаку зарезали, съели», бо просто «нутрии закончились».

Найгірше, що навіть «мирні» росіяни, які залишилися в рф, смакують ці звірства, які їхні родичі творять в Україні.

Але без покарання рашисти не залишаються – і мруть, як мухи. Серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням рф і назрівають бунти.

Багато солдатів – на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на «велику землю» колони вантажівок із трупами. Ось як цей загарбник, що стояв під Києвом, не приховує свого роздратування:

- Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й.

На перехоплених розмовах СБУ він говорить, що злий на путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.

- Уже больше месяца мы тут еб*мся, а они взять ее (Україну) не могут. Путин... конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли, миллионы нах*й, и он ни х*я не делает, – скаржиться окупант.

Дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще в 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.

У СБУ нагадують, що кожен солдат, який не бачить сенсу у цій війні, може самостійно завершити її вже зараз, здавшись у полон. Принаймні так він не стане частиною «вантажу 200».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: СБУ російські загарбники вбивство
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