Кожного дня по 30 вантажівок з трупами рашистів їде на росію, – орк про війну в Україні

СБУ перехопила розмову загарбника з дружиною про «сафарі» на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам – для розваги
Російські окупанти щодня «пробивають дно». На перехоплених плівках СБУ багато доказів деградації та звірств рашистів.
Так, один із загарбників розмовляє з дружиною про «сафарі» на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам – для розваги. Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: «Машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов…»
А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально, а «собаку зарезали, съели», бо просто «нутрии закончились».
Найгірше, що навіть «мирні» росіяни, які залишилися в рф, смакують ці звірства, які їхні родичі творять в Україні.
Але без покарання рашисти не залишаються – і мруть, як мухи. Серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням рф і назрівають бунти.
Багато солдатів – на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на «велику землю» колони вантажівок із трупами. Ось як цей загарбник, що стояв під Києвом, не приховує свого роздратування:
На перехоплених розмовах СБУ він говорить, що злий на путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.
Дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще в 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.
У СБУ нагадують, що кожен солдат, який не бачить сенсу у цій війні, може самостійно завершити її вже зараз, здавшись у полон. Принаймні так він не стане частиною «вантажу 200».
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер