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Російські війська здійснили удар по навчальному центру та цивільному коледжу у Василькові 

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 643

 Попередньо кілька людей отримали поранення, один - у критичному стані

Російські окупанти здійснили ракетний удар по Василькову (Київщина) - ракети потрапили в будівлю штабу та навчального коледжу. За даними повітряного командування «Центр», частину ракет збили наші сили ПВО. Однак є потерпілі.

«Сьогодні ворог вчергове  завдав ракетного удару по місту  Васильків. Частину ракет  вдалось збити нашим системи протиповітряної оборони. Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли  від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.

На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі. Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на територію куди прилетіла ракета наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, декілька працівників штабу отримали поранення та були  евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них - у критичному стані Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

Нагадаємо, вчора Міноборони повідомило про звільнення Київщини від окупантів.

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна Васильків
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