На Миргородщині судитимуть чоловіка за незаконне зберігання гранати

Обвинуваченому може загрожувати до 7 років ув'язнення

На Миргородщині судитимуть чоловіка за незаконне поводження із вибухівкою. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, торік у листопаді до поліції звернулася жителька Шишацької громади і повідомила, що місцевий чоловік може мати при собі гранату.

Під час перевірки інформації правоохоронці разом зі спеціалістом-криміналістом виявили та вилучили у 41-річного чоловіка вибухівку.

Фігуранту інкримінують незаконне придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченому може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

