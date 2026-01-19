«Дике поле» збирає гроші на стрічковопильний верстат

Кожен донат — це внесок у реальну технічну спроможність батальйону та збереження життя наших військових
Батальйон безпілотних систем 128 ОВМБР «Дике Поле» відкриває збір на придбання стрічковопильного верстата, який буде використовуватись для підготовки боєприпасів.
Реквізити збору:
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.