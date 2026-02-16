Водій маршрутного автобуса з Кременчука потребує допомоги після ДТП

Згідно з виставленим медичним рахунком, вартість операції після ДТП у Кременчуці становить 120 тисяч гривень

У Кременчуці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 9 лютого, серйозно травмувався водій маршрутного автобуса №25.

За наявною інформацією, чоловік отримав перелом третього хребця. Постраждалий — Стрілець Володимир Павлович, 1960 року народження. Наразі йому необхідне термінове оперативне втручання, вартість якого становить близько 120 тисяч гривень.

Як повідомляють близькі Володимира, він не був застрахований. Також вони стверджують, що депо Кременчука не взяло на себе відповідальність за технічну несправність автобуса, через яку сталася аварія.

Близькі постраждалого звертаються до небайдужих мешканців міста з проханням допомогти у зборі коштів на лікування.

Реквізити для допомоги:

4149 4990 7168 5158

Отримувач: Стрілець Світлана Миколаївна (дружина)