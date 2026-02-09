Сьогодні, 9 лютого, близько 8.45 у Кременчуці на вулиці Свіштовській пасажирський автобус злетів з дороги у кювет. Про подію повідомляють очевидці у соцмережах.
За словами очевидців, на місці працюють правоохоронці та медики.
Попередньо травмувалися водій автобуса та кондуктор. Пасажирам медична допомога не знадобилася.
Причина аварії наразі невідома.
Як о 10.25 повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, маршрутний автобус, під керуванням 66-річного водія, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. У салоні транспортного засобу перебувало четверо пасажирів.
Попередньо відомо, що травми отримали водій та 58-річна кондукторка. Постраждалих ушпиталили для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
Причини та обставини ДТП з’ясовуються.
Нагадаємо, днями у Кременчуцькому районі автомобіль злетів з дороги та перекинувся: постраждали двоє людей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.