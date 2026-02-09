ГО "Захист держави"
Топ новина, Надзвичайні новини

У Кременчуці автобус злетів із дороги: постраждали двоє (доповнено)

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 1 308 Коментарів: 2

 

Попередньо травмувалися водій та кондуктор

Сьогодні, 9 лютого, близько 8.45 у Кременчуці на вулиці Свіштовській пасажирський автобус злетів з дороги у кювет. Про подію повідомляють очевидці у соцмережах.

За словами очевидців, на місці працюють правоохоронці та медики.

Попередньо травмувалися водій автобуса та кондуктор. Пасажирам медична допомога не знадобилася.

Причина аварії наразі невідома.

 

Доповнено:

Як о 10.25 повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, маршрутний автобус, під керуванням 66-річного водія, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. У салоні транспортного засобу перебувало четверо пасажирів.

Попередньо відомо, що травми отримали водій та 58-річна кондукторка. Постраждалих ушпиталили для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Причини та обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, днями у Кременчуцькому районі автомобіль злетів з дороги та перекинувся: постраждали двоє людей.

1
Автор: Яна Гудзь
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

