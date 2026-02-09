У Полтаві сім’я отруїлася побутовим газом: постраждали жінка та дитина

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 316

8 лютого близько 13.00 у Полтаві сім'я отруїлась побутовим газом. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За інформацією правоохоронців, до відділення №1 Полтавського районного управління поліції (Подільський район) надійшло повідомлення від медиків про отруєння родини, яка проживає на провулку Давидовського.

З ознаками отруєння до медичного закладу госпіталізували 70-річну жінку та її 15-річну родичку. Ще одну жінку — 48 років — медики оглянули на місці, госпіталізація їй не знадобилася.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною інциденту став витік побутового газу. Обставини події та причини отруєння встановлюють поліцейські.

Нагадаємо, нещодавно у Лубнах двоє людей загинули від отруєння чадним газом.