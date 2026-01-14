Учора, 13 січня, близько 12.20 у Лубнах у нежитловому приміщенні знайшли тіла двох людей. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За данми правоохоронців, загиблими виявилилися місцеві 23-річні чоловік та жінка.
Попередньо, люди могли отруїтися чадним газом унаслідок роботи генератора, який знаходився всередині приміщення. Для остаточного встановлення причин смерті призначено судово-медичну експертизу.
Поліція порушила кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Усі обставини та причини трагедії наразі з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, восени на Кременчуччині дінка отруїдася чадним газом.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.