Минулого року на Полтавщині встановили майже 25 тисяч багатотарифних лічильників: скільки та де замінять цьогоріч

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 128

У рамках Інвестиційної програми 2025 року, затвердженої НКРЕКП, АТ «Полтаваобленерго» замінило споживачам області 24 728 однотарифних електролічильників на сучасні багатотарифні з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Це на 5 тисяч лічильників більше, ніж у 2024 році. Зокрема у Полтаві встановили 12 270 таких лічильників, а у Кременчуці — 12 458. Про це повідомила пресслужба компанії.

Роботи із заміни електролічильників по області планують проводити й у 2026 році. Цьогоріч географія встановлення засобів обліку електроенергії розшириться — окрім Полтави та Кременчука, їх будуть замінювати у Горішніх Плавнях, Миргороді та Лубнах. Інвестиційною програмою також передбачено встановлення сучасних електролічильників у селищі Власівка на Кіровоградщині, електромережі якого обслуговує АТ «Полтаваобленерго».

— Загалом до кінця 2026 року буде встановлено понад 43 тисячі багатотарифних електролічильників з функцією дистанційної передачі даних. Найближчим часом на офіційному сайті компанії буде оприлюднено детальний перелік адрес та населених пунктів, де протягом року будуть встановлені багатотарифні лічильники. Слідкуйте за анонсом, - йдеться в повідомленні.

Пресслужба товариства звертає увагу на те, що згідно пп. 3. п. 2.5.2. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311, АТ «Полтаваобленерго», як оператор мережі, має право доступу (за пред’явленням представником службового посвідчення) до вузлів обліку та ЗКО за місцем провадження своєї господарської діяльності для проведення періодичного та позачергового контрольного огляду, технічної перевірки вузлів обліку та ЗКО, схем їхнього підключення та зчитування інформації.

Детальніше щодо відповідальності за недопуск енергетиків до лічильника електроенергії, можна прочитати за посиланням.

