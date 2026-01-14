Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим у бою за Україну захисником Олегом Осокіним

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 313

У четвер, 15 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Олега Осокіна. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 22 — загинув 2 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання із полеглим воїном відбудеться завтра, 15 січня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.