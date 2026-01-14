Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
ГО "Захист держави"
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Шахрай з Кременчука отримав пʼять років увʼязнення за афери з орендою житла

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 169

 

31-річного уродженця Кременчука засудили до п’яти років і трьох місяців позбавлення волі, частково додавши частину покарання за попередні злочини та зобовʼязавши відшкодувати потерпілим завдані збитки

Київський районний суд міста Одеси визнав винним 31-річного уродженця Кременчука Полтавської області у серії шахрайств з орендою житла та признаичв йому покарання у вигляді пʼяти років і трьох місяців позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Слідство встановило, що чоловік, який на той час тимчасово проживав в Одесі, розмістив в інтернеті оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири в Івано-Франківську, якої насправді не мав. Фотографії житла він взяв з інших оголошень у мережі. Під час спілкування з потенційними орендарями зловмисник просив перерахувати завдаток, обіцяючи після цього зустрітися та показати квартиру. Отримавщши кошти чоловік припиняв виходити на звʼязок.

У такий спосіб він ошукав трьох жінок віком 22, 28 та 45 років — жительок Івано-Франківщини. Окрім завдатку, дві з потерпілих додатково перерахували кілька тисяч гривень нібито на ремонт автомобіля, який «орендодавець» начебто зламав по дорозі на зустріч. Загальна сума збитків склала 9 тисяч гривень.

Також правоохоронці з’ясували, що до приїзду в Одесу чоловік скоював аналогічні шахрайства і в Кременчуці.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно), частково приєднав невідбуту частину покарання за попередні злочини та зобов’язав відшкодувати потерпілим завдані збитки.

Раніше ми писала про полтавця, якого ошукали на 41 тисячу гривень, коли він намагався оформили тисячу від президента.

0
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: Радіо ТРЕК
Теги: шахрайство оренда житла суд покарання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх