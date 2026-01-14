Шахрай з Кременчука отримав пʼять років увʼязнення за афери з орендою житла

31-річного уродженця Кременчука засудили до п’яти років і трьох місяців позбавлення волі, частково додавши частину покарання за попередні злочини та зобовʼязавши відшкодувати потерпілим завдані збитки

Київський районний суд міста Одеси визнав винним 31-річного уродженця Кременчука Полтавської області у серії шахрайств з орендою житла та признаичв йому покарання у вигляді пʼяти років і трьох місяців позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Слідство встановило, що чоловік, який на той час тимчасово проживав в Одесі, розмістив в інтернеті оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири в Івано-Франківську, якої насправді не мав. Фотографії житла він взяв з інших оголошень у мережі. Під час спілкування з потенційними орендарями зловмисник просив перерахувати завдаток, обіцяючи після цього зустрітися та показати квартиру. Отримавщши кошти чоловік припиняв виходити на звʼязок.

У такий спосіб він ошукав трьох жінок віком 22, 28 та 45 років — жительок Івано-Франківщини. Окрім завдатку, дві з потерпілих додатково перерахували кілька тисяч гривень нібито на ремонт автомобіля, який «орендодавець» начебто зламав по дорозі на зустріч. Загальна сума збитків склала 9 тисяч гривень.

Також правоохоронці з’ясували, що до приїзду в Одесу чоловік скоював аналогічні шахрайства і в Кременчуці.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно), частково приєднав невідбуту частину покарання за попередні злочини та зобов’язав відшкодувати потерпілим завдані збитки.

