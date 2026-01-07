Полтавця ошукали на 41 тисячу гривень: він намагався оформили тисячу від президента

У Полтаві чоловік став жертвою кібершахраїв, намагаючись оформити нібито державну виплату «1000 гривень від Зеленського». У результаті він втратив понад 41 тис. грн заощаджень. Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Полтави від 29 грудня 2025 року.

За матеріалами справи, наприкінці листопада 2025 року полтавець побачив у Facebook оголошення про виплату «1000 гривень» у межах програми зимової підтримки. Чоловік перейшов за посиланням і залишив заявку.

Згодом йому зателефонували з невідомого номера. Співрозмовник представився менеджером та переконав потерпілого виконати кілька дій у пошуковій системі Google й увесь час залишатися на зв’язку. Після завершення розмови з двох банківських карток чоловіка зникли гроші — загалом 41 200 гривень.

Слідство встановило, що викрадені кошти перерахували на рахунок в іншому банку. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство у великих розмірах.

В ухвалі зазначено, що суд задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив їм отримати доступ до відео з банкоматів, перевірити рух коштів по рахунках потерпілого та ймовірного отримувача, а також відстежити місцеперебування телефону осіб, причетних до шахрайства.

