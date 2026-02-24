У Полтаві взяли під варту чоловіка, який допоміг своєму знайомому втекти із військової частини та вивіз його до Кременчука. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Полтави від 17 лютого.

За даними слідства, військовозобов’язаного чоловіка мобілізували у квітні 2025 року та направлений на базову загальновійськову підготовку до одного із навчальних центрів. Проте вже за кілька днів після цього він самовільно залишив місце дислокації підрозділу. Перед цим він телефоном домовився зі знайомим про допомогу — зокрема, вивезти його автомобілем від території військової частини. Імовірно, той погодився та пообіцяв переховати військового, після чого вивіз його до Кременчука.

В ухвалі йдеться, що військовослужбовець так і не повернувся до частини й не виконував службових обов’язків. 16 лютого 2026 року у Кременчуці йому повідомили про підозру у дезертирстві.

Чоловікові, який допоміг військовому втекти з підрозділу, оголосили підозру в пособництві дезертирству.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб — до 17 квітня 2026 року — з утриманням у Полтавській установі виконання покарань № 23. Водночас слідчий суддя визначив заставу як альтернативу — 332 тисячі 800 гривень. У разі її внесення підозрюваного мають звільнити з-під варти.

