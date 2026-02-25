У Кременчуці місцеву мешканку ошукали на майже 250 тисяч гривень: вона перерахувала гроші за закриття неіснуючого кримінального провадження. Про це йдеться в ухвалі Крюківського районного суду.

Як встановили правоохоронці, 27 листопада 2025 року невідомі зателефонували жінці у вайбері та повідомили, що стосовно неї нібито відкрите кримінальне провадження. Для його «закриття» їй запропонували терміново перерахувати всі наявні кошти на так званий «зберігальний рахунок», пообіцявши повернути гроші згодом.

Наступного дня, 28 листопада, в одному з відділень банку ув Кременчуці жінка переказала 242 тисячі 250 гривень на рахунок, відкритий на ТОВ «ЗІПЕРЧЕЙС АКТИВ». У призначенні платежу зазначили оплату за договором про постачання дерев’яних будівельних конструкцій.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Ухвалою суд арештував кошти, які жінка перевела на рахунок фірми, а також надав доступ правоохоронцям до банківських документів та рахунків підприємства для подальшого розслідування справи.

