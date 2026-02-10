На Полтавщині жінка втратила 140 тисяч гривень за «вподобайки»: поліція проводить розслідування

На Полтавщині жінка втратила 140 тисяч гривень за «вподобайки», повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
До поліції звернулася 32-річна місцева мешканка про онлайн-шахрайство. Відомо, що у соцмережі жінці запропонували заробіток — ставити вподобайки під відео. Проте «робота» швидко перетворилася на фінансову пастку. Під різними приводами зловмисники змусили потерпілу перерахувати 140 тисяч гривень на їхні рахунки.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці та Полтаві шахраї ошукали двох людей на майже 54 тисячі гривень під час онлайн покупок.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.