На Полтавщині жінка втратила 140 тисяч гривень за «вподобайки»: поліція проводить розслідування

Сьогодні, 13:35

Жінці запропонували заробіток у соцмережах

На Полтавщині жінка втратила 140 тисяч гривень за «вподобайки», повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

До поліції звернулася 32-річна місцева мешканка про онлайн-шахрайство. Відомо, що у соцмережі жінці запропонували заробіток — ставити вподобайки під відео. Проте «робота» швидко перетворилася на фінансову пастку. Під різними приводами зловмисники змусили потерпілу перерахувати 140 тисяч гривень на їхні рахунки.

Як працює ця пастка:

  • Спочатку вам пропонують виконати кілька простих завдань і справді виплачують невелику суму (100–500 грн).
  • Під час першої виплати шахраї дізнаються номер вашої банківської картки та інші персональні дані.
  • Згодом вас додають у «робочу групу» і пропонують завдання з більшим прибутком, але за умови, що ви спочатку самі перерахуєте кошти.
  • Щойно ви надсилаєте значну суму, зв'язок із «менеджером» зникає.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці та Полтаві шахраї ошукали двох людей на майже 54 тисячі гривень під час онлайн покупок.

Автор: Руслана Горгола
колобок:
Сьогодні, 14:56

Воїстину безмежна тупість людська.


