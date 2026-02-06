ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуці та Полтаві шахраї ошукали двох людей на майже 54 тисячі гривень під час онлайн покупок

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 114

 

Поліція розпочала розслідування

У Полтаві та в Кременчуці двоє місцевих мешканців втратили майже 54 тисячі гривень під час онлайн покупок в Інтернеті. Громадяни заздалегідь перерахували кошти за товар, який так і не отримали. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини та закликала громадян до обачності. 

У Полтаві жертвою інтернет-шахрайства став 30-річний місцевий мешканець. Чоловік знайшов оголошення про продаж акумулятора на одному із сайтів та, довірившись псевдопродавцеві, перерахував за товар 29 тисяч гривень на вказану банківську картку. Після отримання коштів зловмисник припинив зв’язок, а замовлення так і не надіслав.

Схожий випадок трапився і в Кременчуці, де 41-річна жінка намагалася придбати через Інтернет електровелосипед. За аналогічною схемою вона переказала на рахунок невідомої особи 24 900 гривень, проте бажаного товару не отримала.

За даними фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення цих злочинів.

Правоохоронці нагадують громадянам, що безпечні інтернет-покупки передбачають використання перевірених сайтів із протоколом https://, читання відгуків, перевагу післяплаті (оплата при отриманні) та використання окремої картки для онлайн-шопінгу.

— Уникайте надто низьких цін, перевіряйте продавця, не розголошуйте PIN-код або CVV2-код, а також використовуйте лише захищені мережі Wi-Fi, - закликають в поліції.

Основні поради для безпечного шопінгу:

  • Перевірка сайту: переконайтеся, що адреса сайту починається з https:// (наявність значка «замок» у рядку браузера), що вказує на шифрування даних.
  • Оплата та безпека картки: використовуйте для покупок віртуальну картку, на яку перераховуйте суму, необхідну лише для конкретної покупки.
  • Ніколи не повідомляйте свій PIN-код, CVV2-код (три цифри на звороті) або коди з SMS-повідомлень банку.
  • Способи оплати: надавайте перевагу післяплаті (накладений платіж) — це дозволяє перевірити товар на пошті перед оплатою.
    Уникайте передоплат у неперевірених продавців на платформах.
  • Аналіз продавця: читайте відгуки не лише на сайті магазину, а й на сторонніх ресурсах.
  • Ознаки шахрайства: занадто низька ціна, наполеглива вимога передоплати, відсутність контактних даних, продаж через месенджери.
    Захист даних: не використовуйте публічний Wi-Fi для покупок. Користуйтеся складними паролями для акаунтів.
  • Фіксування покупки: зберігайте всі підтвердження замовлення, листування з продавцем та електронні чеки для можливості повернення товару.
— Для перевірки підозрілих сайтів використовуйте сервіс STOP FRAUD на сайті кіберполіції, - радять правоохоронці.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що протягом доби шахраї видурили у чотирьох жителів Полтавщини понад 152 тисячі гривень.

А нещодавно полтавця ошукали на 41 тисячу гривень: він намагався оформили тисячу від президента.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини шахрайство Кременчук
