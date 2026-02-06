У Кременчуці та Полтаві шахраї ошукали двох людей на майже 54 тисячі гривень під час онлайн покупок

У Полтаві та в Кременчуці двоє місцевих мешканців втратили майже 54 тисячі гривень під час онлайн покупок в Інтернеті. Громадяни заздалегідь перерахували кошти за товар, який так і не отримали. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини та закликала громадян до обачності.
У Полтаві жертвою інтернет-шахрайства став 30-річний місцевий мешканець. Чоловік знайшов оголошення про продаж акумулятора на одному із сайтів та, довірившись псевдопродавцеві, перерахував за товар 29 тисяч гривень на вказану банківську картку. Після отримання коштів зловмисник припинив зв’язок, а замовлення так і не надіслав.
Схожий випадок трапився і в Кременчуці, де 41-річна жінка намагалася придбати через Інтернет електровелосипед. За аналогічною схемою вона переказала на рахунок невідомої особи 24 900 гривень, проте бажаного товару не отримала.
За даними фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення цих злочинів.
Правоохоронці нагадують громадянам, що безпечні інтернет-покупки передбачають використання перевірених сайтів із протоколом https://, читання відгуків, перевагу післяплаті (оплата при отриманні) та використання окремої картки для онлайн-шопінгу.
Основні поради для безпечного шопінгу:
