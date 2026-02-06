ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші

Кременчук спрямовує понад 6,6 млн грн на енергонезалежність «Теплоенерго»: куди саме

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 130

 

Кошти планують витратити на генератори та пальне

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділяють понад 6,6 мільйона гривень на забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства «Теплоенерго» в умовах відключення світла. Про це стало відомо на засіданні постійної комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 6 лютого.

Кошти виділятимуть двома статтями.

Так 2 мільйони 680 тисяч гривень планують витратити на придбання пального для генераторів «Теплоенерго» — його має вистачити на 10 днів безперервної роботи.

Крім того, ще майже на 4 мільйони гривень компанія збирається купити 4 генератори. У департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що підприємству необхідно 9 генераторів, проте першочергово придбають 4.

Як зауважила представниця департаменту, придбання генераторів і палива не входить до тарифу і не лягає на плечі споживачів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці виконком купує дизельний генератор для резервного електроживлення.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Теплоенерго гроші пальне генератори
