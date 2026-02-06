У Кременчуці виконком купує дизельний генератор для резервного електроживлення

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 0

У технічній специфікації вказана модель AKSA AP-150 або еквівалент

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради оголосив закупівлю дизельного генератора потужністю до 120 кВт. Очікувана вартість — 1 млн 522 тис. грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Замовник зазначає, що обладнання має забезпечувати напругу 400/230 В, працювати у три фази з частотою 50 Гц і мати максимальну потужність 120 кВт (150 кВА).

У технічній специфікації вказана модель AKSA AP-150 або еквівалент. Генератор має бути оснащений дизельним двигуном Perkins 1106A-70TG1 із турбонаддувом та рідинним охолодженням. Номінальна потужність установки — 108 кВт, витрата пального при повному навантаженні — 30,3 літра на годину.

Замовник наголошує, що генератор має бути новим, без попередньої експлуатації.

Нагадаємо, у січні на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету депутати обговорили питання забезпечення навчальних закладів Кременчука генераторами, які потрібні як для освітлення, так і для стабільної роботи харчоблоків під час відключень електроенергії.