Протягом доби поліція Полтавщини розкрила 98 злочинів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 91

Всього за добу до поліції надійшло 620 заяв та повідомлень про події, які мали ознаки правопорушень

Протягом минулої доби до центру управління нарядами Головного управління Нацполіції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 620 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, побутові сварки, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформацію, що не належить до компетенції поліції.

Із загальної кількості повідомлень 169 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

10 крадіжок;

13 випадків шахрайства;

інші правопорушення.

Протягом доби поліція розкрила на території області 98 злочинів.

Нагадаємо, що за минулий рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки.