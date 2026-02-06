«Йому ще жити й жити»: у Кременчуці попрощалися з полеглим захисником Костянтином Голубом

До недавнього часу військовослужбовець вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 6 лютого, Кременчук провів в останню путь 42-річного Костянтина Голуба, який загинув, захищаючи Україну.
Костянтин народився 13 січня 1984 року в Кременчуці, де закінчив Гімназію №8. Він проходив військову службу за мобілізацією в званні солдата на посаді навідника десантно-штурмового відділення.
Вона також додала, що спершу Костянтина вважали зниклим безвісти, а згодом його батьку надійшло повідомлення про те, де він загинув. Потім його привезли в Полтаву, робили ДНК-тест.
Костянтин загинув 27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Олешня Курської області. Він не був одруженим і не мав дітей. У загиблого залишився лише батько.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали полеглого воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
