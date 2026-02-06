ГО "Захист держави"
«Йому ще жити й жити»: у Кременчуці попрощалися з полеглим захисником Костянтином Голубом

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 358

 До недавнього часу військовослужбовець вважався зниклим безвісти

Сьогодні, 6 лютого, Кременчук провів в останню путь 42-річного Костянтина Голуба, який загинув, захищаючи Україну.

Костянтин народився 13 січня 1984 року в Кременчуці, де закінчив Гімназію №8. Він проходив військову службу за мобілізацією в званні солдата на посаді навідника десантно-штурмового відділення.

 

«Його тато живе зі мною по сусідству в селі Запсілля Кременчуцького району. Раніше вони жили в Кременчуці, Костянтин там народився й ходив у школу. Я його добре знала, бо він часто приїжджав до батька на вихідні. Це була чемна дитина — щоб він не привітався, такого не було, завжди питав, як справи і здоров’я», — розповіла сусідка батька Тетяна Григорівна.

 

Вона також додала, що спершу Костянтина вважали зниклим безвісти, а згодом його батьку надійшло повідомлення про те, де він загинув. Потім його привезли в Полтаву, робили ДНК-тест.

 

Костянтин загинув 27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Олешня Курської області. Він не був одруженим і не мав дітей. У загиблого залишився лише батько.

 

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали полеглого воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

Автор: Катерина Животовська
Теги: воїни світла війна Прощання поховання
