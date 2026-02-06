ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

Облаштування ландшафтного дизайну та басейну: як правоохоронці залучали підлеглих для будівництва

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 34

 

Житло, де проводилися роботи, правоохоронці записували на родичів підлеглих, аби не декларувати їх

У Полтавській обласній прокуратурі показали фото об'єктів, до роботи на яких експравоохоронці Полтавщини залучали своїх підлеглих: ті облаштовували ландшафтний дизайн, будували басейн тощо.

 

Серед обвинувачених — колишній заступник начальника, а також ексначальники управління і відділення одного з правоохоронних органів області.

За даними слідства, правоохоронці придбали у Полтаві дві земельні ділянки з недобудованими будинками, які планували облаштувати як приватну територію з ландшафтним дизайном і басейном. Щоб приховати реальних власників нерухомості, майно оформили на родича та тещу одного з підлеглих.

Для зменшення витрат обвинувачені відібрали трьох підлеглих із будівельними навичками, яких упродовж червня 2023 — грудня 2024 років періодично залучали до підсобних та внутрішніх ремонтних робіт на цих об’єктах.

 

У цей час за місцем основної служби підлеглим нараховували та виплачували заробітну плату і грошове забезпечення, хоча фактично вони виконували приватні роботи. Унаслідок цього державному бюджету завдано збитків майже на 300 тисяч гривень.

Наразі всі фігуранти переведені з Полтави до інших підрозділів.

Дії обвинувачених кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • колишнього заступника начальника — за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану);

  • ексначальника управління — за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (організація розтрати майна та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів);

  • колишнього начальника відділення — за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Справу вже передали до суду.

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань займається цією справою з 2024 року. 

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: будівництво прокуратура правоохоронці
Вверх