Надзвичайні новини

У Полтавській області за добу ліквідували 11 пожеж

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 94

 

Пожежі виникали у Полтаві, а також у Полтавському, Миргородському, Лубенському та Кременчуцькому районах. Загорілися житлові будинки, квартири та господарчі споруди

За минулу добу, з 5 по 6 лютого, на території Полтавської області зареєстровано 12 небезпечних подій, з яких 11 — пожежі. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області в оперативному зведенні.

О 1.54 у селі Безсали Лохвицької громади Миргородського району вогонь пошкодив перекриття та внутрішнє облицювання житлового будинку, оселю вдалося врятувати. До гасіння залучалися відділення 9 ДПРЧ та Яхниківської МПО.

Близько 2.52 у місті Хорол Лубенського району полум’я охопило господарчу споруду, знищивши покрівлю, перекриття та майно. Від займання вберегли житловий будинок поруч. До гасіння залучалося відділення 20 ДПРЧ.

Вранці о 7.10 у Карлівці Полтавського району внаслідок загоряння в житловому будинку знищено майно, будівлю вдалося зберегти. Роботу проводило відділення 13 ДПРЧ.

О 9.04 у Миргороді на вулиці Хорольській пошкоджено облицювання стін господарчої споруди, згоріли речі домашнього вжитку. До гасіння залучалося відділення 5 ДПРЧ.

Пообіді о 14.27 у селі Хитці Сенчанської громади Миргородського району зафіксовано масштабні ушкодження житлового будинку — знищено покрівлю, перекриття та внутрішнє оздоблення стін. До гасіння залучалися відділення 9 ДПРЧ та Сенчанської МПО.

О 14.50 у Гребінці Лубенського району полум’я пошкодило перекриття й облицювання стін господарчої споруди, знищивши майно. До гасіння працювало відділення 21 ДПРЧ.

Близько 16.24 у селі Каплинці Пирятинської громади вогонь пошкодив покрівлю та перекриття житлового будинку, стіни зазнали закопчення. Роботу виконувало відділення 19 ДПРЧ.

Увечері о 18.54 у Київському районі Полтави займання в квартирі багатоповерхового будинку ліквідували ще до прибуття підрозділів ДСНС, пошкоджено матрац.

О 19.42 у селі Долина Решетилівської громади Полтавського району знищено покрівлю, перекриття та майно житлового будинку, при цьому рятувальникам вдалося врятувати оселю. До гасіння залучалося відділення 10 ДПРЧ.

Близько 20.10 у селі Білецьківка Кам’янопотоківської громади Кременчуцького району повністю згоріла господарча споруда разом із технікою та речами, водночас від вогню вберегли два житлові будинки. Гасили відділення 15 ДПРЧ та Кам’янопотоківської МПО.

О 20.20 у Подільському районі Полтави внаслідок пожежі пошкоджено покрівлю, оздоблення стін, бензогенератор та вікна господарчої споруди, знищено ворота, двері й майно. Роботу виконувало відділення 1 ДПРЧ.

Нагадаємо, що за минулу добу на Полтавщині сталося 11 пожеж — у Кременчуці згоріла автівка.

Автор: Катерина Животовська
Вверх