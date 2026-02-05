ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу на Полтавщині сталося 11 пожеж — у Кременчуці згоріла автівка

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 171

 

Загиблих та постраждалих внаслідок пожеж не зареєстровано

За минулу добу в Полтавській області сталося 11 пожеж, дві з яких на території Кременчуцького району. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 4 лютого, о 17.26 в Кременчуці на вулиці Ігоря Сердюка загорілася операторна управління фонтаном. Вогонь знищив перекриття, обладнання та 5 метрів електромережі. До гасіння пожежі залучалось відділення  16 ДПРЧ. Споруду вдалося врятувати від повного знищення.

О 22.02 у Кременчуці на вулиці Сержанта Мельничука загорівся легковий автомобіль. Внаслідок пожежі автівка повністю знищена. Також пошкоджено лакофарбове покриття, бампер та задній правий ліхтар поруч розташованого легкового автомобіля. До гасіння залучалось відділення 16 ДПРЧ.  

Ще 9 пожеж на території області сталися у Полтаві, Полтавському, Миргородському на Лубенському районах. Загорілися 4 житлових будинки, 2 господарчі споруди, літня кухня, сміттєвий бак та вантажний автомобіль. Постраждалих внаслідок пожеж не зареєстровано.

Нагадаємо, учора ми писали, що у Кременчуці в охоронній споруді скверу Бабаєва сталася пожежа. Про це ми дізналися із соціальних мереж.

Учора ми також повідомляли, що в селищі Піщане горів гараж. Внаслідок пожежі травмувався чоловік.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі легковик сквер ім. Бабаєва
