На Полтавщині поліція затримала чоловіка, який торгував зброєю, наркотиками і набоями. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.
Нині чоловікові вже повідомили про підозру за:
ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї й бойових припасів;
ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України — незаконний збут психотропних речовин, у тому числі вчинений повторно.
Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно Нацполіція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту зброї, який організував мешканець Полтавщини.
