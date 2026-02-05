На Протавщині чолвоік торгував наркотиками, зброєю та набоями — поліція

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 116

На Полтавщині поліція затримала чоловіка, який торгував зброєю, наркотиками і набоями. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Нині чоловікові вже повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї й бойових припасів;

ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України — незаконний збут психотропних речовин, у тому числі вчинений повторно.

Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно Нацполіція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту зброї, який організував мешканець Полтавщини.