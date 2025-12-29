Нацполіція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту зброї, який організував мешканець Полтавщини

Під час обшуків правоохоронці виявили 48 автоматів, 26 пістолетів, 4 кулемети, 4 гранатомети, 8 мін, 76 гранат, майже 26 000 набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори та майже 21 кілограм вибухівки

Працівники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління Національної поліції України припинили злочинну діяльність групи, яка спеціалізувалася на незаконних оборудках зі зброєю та боєприпасами. Організатора «чорних зброярів» затримано та повідомлено про підозру. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.



Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції отримали інформацію про те, що на території України орудує група осіб, учасники якої налагодили кримінальний бізнес - збут трофейної та втраченої під час ведення бойових дій вогнепальної зброї. Організатором угруповання виявився 43-річний мешканець Полтавщини.

За встановленою інформацією слідчі Головного слідчого управління НПУ розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Працівники поліції Кіровоградської області задокументували факт нелегального збуту 12 одиниць автоматичної зброї та понад 1000 набоїв. Вартість свого товару зловмисники оцінили у 820 000 грн.



За силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, у взаємодії з поліцією Києва та Полтавщини, оперативники та слідчі поліції провели низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників групи та в їхніх автомобілях на території столиці, Полтави та Київщини.



Під час обшуків правоохоронці виявили схрон зброї: 48 автоматів Калашникова, 26 пістолетів Макарова, 4 кулемети, 8 одиниць іншої нарізної вогнепальної зброї, 4 гранатомети та 31 постріл до гранатометів, 8 мін, 76 гранат, майже 26 000 набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори, майже 21 кілограм вибухівки, глушники, димові шашки, багнет-ножі, споряджені магазини.

Крім того, вилучено готівку - понад 3 000 євро та автомобіль.



Вилучений арсенал зброї направлено на експертизу. Організатора злочинної групи, якому інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, затримано в процесуальному порядку. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників угруповання.

