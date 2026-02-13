Наука, партнерство, підтримка: у КРНУ нагородили жінок-науковиць

Наука формує майбутнє держави, а участь жінок у цьому процесі є важливою складовою розвитку суспільства. Саме тому підтримка науковиць і створення можливостей для їхньої професійної реалізації має бути не лише темою для дискусій, а й конкретними діями.

Осередок ГО «Захист держави» у Кременчуці долучився до відзначення Міжнародного дня дівчат і жінок у науці, акцентувавши увагу на важливості жіночого лідерства в науковій сфері та розвитку партнерства між громадським сектором і академічним середовищем.

З ініціативи ГО «Захист держави» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського керівник Кременчуцького осередку організації Микола Капінос вручив грамоти жінкам-науковицям університету. У заході також взяв участь ректор КРНУ Денис Загірняк, а до події долучилися представниці наукової спільноти закладу.

ГО «Захист держави» послідовно підтримує розвиток науки, співпрацю з освітніми установами та ініціативи, що сприяють посиленню ролі жінок у суспільному й професійному житті. Такі кроки не лише підкреслюють значення наукової праці, а й зміцнюють взаємодію між університетським середовищем і громадськими ініціативами, формуючи основу для розвитку громади та держави.