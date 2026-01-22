Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту, представники Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» спільно з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського провели пам’ятний захід, присвячений воїнам, які навіки вписали свої імена в новітню історію України, — легендарним кіборгам ДАПу.
Участь у заході взяли студенти Кременчуцького університету імені Михайла Остроградського та Кременчуцького льотного коледжу Харківського університету внутрішніх справ.
Донецький аеропорт назавжди увійшов у національну пам’ять як символ надлюдської стійкості та мужності українських Захисників. Саме за незламність духу й здатність вистояти в нелюдських умовах оборонців летовища назвали кіборгами.
Почесними гостями заходу стали безпосередні учасники оборони Донецького аеропорту — воїни з позивними Монах та Бджілка. Вони поділилися зі студентами особистими спогадами про бої 2014 року, оборону летовища, евакуацію поранених побратимів і важкий фронтовий побут серед руїн, під постійною загрозою смерті.
Продовженням зустрічі став перегляд художнього фільму «Кіборги», який допоміг ще глибше осмислити події оборони ДАПу.
Це була зустріч пам’яті і вдячності тим, хто не відступив, не зламався і тримався до кінця.
Кіборги вистояли — не вистояв бетон.
І Україна вистоїть.
Слава Героям!