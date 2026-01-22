ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, 10:26
76
Блоги

Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці
20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту, представники Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» спільно з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського провели пам’ятний захід, присвячений воїнам, які навіки вписали свої імена в новітню історію України, — легендарним кіборгам ДАПу.

 

Участь у заході взяли студенти Кременчуцького університету імені Михайла Остроградського та Кременчуцького льотного коледжу Харківського університету внутрішніх справ.

Донецький аеропорт назавжди увійшов у національну пам’ять як символ надлюдської стійкості та мужності українських Захисників. Саме за незламність духу й здатність вистояти в нелюдських умовах оборонців летовища назвали кіборгами.

Почесними гостями заходу стали безпосередні учасники оборони Донецького аеропорту — воїни з позивними Монах та Бджілка. Вони поділилися зі студентами особистими спогадами про бої 2014 року, оборону летовища, евакуацію поранених побратимів і важкий фронтовий побут серед руїн, під постійною загрозою смерті.

Продовженням зустрічі став перегляд художнього фільму «Кіборги», який допоміг ще глибше осмислити події оборони ДАПу.

Це була зустріч пам’яті і вдячності тим, хто не відступив, не зламався і тримався до кінця.

Кіборги вистояли — не вистояв бетон.

І Україна вистоїть.
Слава Героям!

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Vitalij Kudria
ГО "Захист держави"
У Кременчуці в межах волонтерської діяльності забезпечили виготовлення та передачу допоміжних інженерних засобів для військових підрозділів.
9.01.2026, 15:17
1 997
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
12.01.2026, 11:17
1 168
ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
31.12.2025, 11:30
656

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх