ГО "Захист держави" ГО «Захист держави»

Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту

Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці

20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту, представники Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» спільно з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського провели пам’ятний захід, присвячений воїнам, які навіки вписали свої імена в новітню історію України, — легендарним кіборгам ДАПу.

