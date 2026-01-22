Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Сергієм Дроб'язком

У п’ятницю, 23 січня, Кременчук прощатиметься із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Сергієм Дроб’язком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 28 — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 12 січня 2026 року.
Прощання та поховання Сергія Дроб’язка відбудеться завтра, 23 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
