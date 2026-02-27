Працівники податкової під час моніторингу діяльності бізнесу виявили можливі порушення у роботі однієї з мереж продуктових магазинів в обласному центрі та кількох містах області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Полтавській області.

Як з’ясували фахівці, підприємство — виробник сільськогосподарської продукції — продавало товари власного виробництва через власну торгівельну мережу. При цьому воно неправомірно користувалося пільгою та не застосовувало реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО.

За результатами фактичних перевірок до підприємства застосували фінансові санкції на суму 26,9 мільйона гривень.

Після цього компанія зареєструвала 24 програмні РРО. Лише протягом лютого через них провели розрахункові операції на понад 4 мільйони гривень.

Нагадаємо, що на Полтавщині виявили порушення у торгівлі алкоголем та тютюном — сума штрафів склала 1,8 млн грн.