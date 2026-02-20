На Полтавщині зростає кількість офіційно зареєстрованих волонтерів

Лише за минулий місяць четверо осіб подали документи для включення до реєстру волонтерів

У Полтавській області продовжує збільшуватися кількість людей, які офіційно оформили свою волонтерську діяльність. Наразі до відповідного реєстру внесено 361 волонтера, які допомагають у межах заходів із забезпечення оборони та безпеки держави. Про це повідомляє Дердавна податкова служба.

Протягом січня цього року ще чотири особи подали документи для включення до реєстру, що свідчить про стабільний інтерес громадян до легалізації волонтерської роботи.

Процедуру реєстрації нещодавно спростили. Зокрема, оновили форму заяви — тепер у ній не потрібно зазначати, кому саме надається допомога.

