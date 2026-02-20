ГО "Захист держави"
Полтавщина

На Полтавщині зростає кількість офіційно зареєстрованих волонтерів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 183

Лише за минулий місяць четверо осіб подали документи для включення до реєстру волонтерів

У Полтавській області продовжує збільшуватися кількість людей, які офіційно оформили свою волонтерську діяльність. Наразі до відповідного реєстру внесено 361 волонтера, які допомагають у межах заходів із забезпечення оборони та безпеки держави. Про це повідомляє Дердавна податкова служба.

Протягом січня цього року ще чотири особи подали документи для включення до реєстру, що свідчить про стабільний інтерес громадян до легалізації волонтерської роботи.

Процедуру реєстрації нещодавно спростили. Зокрема, оновили форму заяви — тепер у ній не потрібно зазначати, кому саме надається допомога.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що уряд запустив єдину платформу зимових програм підтримки для людей та допомоги для бізнесу. Серед допомоги для людей згадували про «Пакунки тепла» для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів. Та нарзі не зовсім зрозуміло за якими саме критеріями включають людей у списки тих хто може отримати дану допомогу.

Автор: Катерина Животовська
Теги: волонтери ДПС
