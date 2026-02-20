В Решетилівської громаді виявили незаконну порубку дерев

8 лютого на території Решетилівської територіальної громади (Полтавська область) правоохоронці спільно з екоінспекторами виявили факт незаконної порубки дерев. Проц це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Центрального округу.
Під час перевірки в селі Дмитренки поліцейські та екологи затримали осіб, які здійснювали незаконну рубку деревини. На місці події зафіксовано вирубку 147 дерев різних порід та діаметрів.
Правоохоронці разом із фахівцями Держекоінспекції провели вимірювання пнів для встановлення обсягів завданих збитків довкіллю. Попередня сума шкоди державі становить 101 341 гривню.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу). Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин справи та осіб, причетних до правопорушення.
