Росіяни атакували нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині — Корецький

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 188

Російські війська знову завдали удару по об’єктах Групи Нафтогаз на Полтавщині. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, противник для цього застосував ударні безпілотники.

Унаслідок влучань на об’єкті зафіксували руйнування, виникла пожежа. До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС України. Наразі тривають роботи з гасіння та оцінки пошкоджень.

Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Лише з початку року ворог понад 20 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз, — зазначив Корецький.

Нині, за його словами, ятувальники та працівники підприємства працюють на місці під загрозою повторних обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого Полтавщина знову потрапила під атаку російських безпілотників: внаслідок цього у Миргородському районі спалахнула пожежа на одному з приватних підприємств.