У Кременчуці не всі працівники дитсадків отримали аванс: у чому причина

Сьогодні, 12:04

За словами мера, аванси всім виплатять у понеділок

Станом на 20 лютого не всі працівники дитячих садків отримали аванси за цей місяць. Про це під час засідання виконкому підтвердив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За його словами, недофінансували на виплати авансу близько 2 мільйонів гривень.

— Все залежить від того, як швидко працюють бухгалтерії закладів: чи зможуть вони сьогодні провести ці платежі, чи змогли вчора це зробити. У частини працівників дошкільких закладів дійсно не буде авансу до понеділка, — заявив мер.

Він також додав, що загалом у цьому місяці на аванси в освіті було виділено 14 мільйонів гривень — із них профінансували 12 мільйонів.

Нагадаємо, схожа ситуація із виплатою авансу для освітян спостерігалася і минулого року.