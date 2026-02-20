У Кременчуці не всі працівники дитсадків отримали аванс: у чому причина

Станом на 20 лютого не всі працівники дитячих садків отримали аванси за цей місяць. Про це під час засідання виконкому підтвердив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
За його словами, недофінансували на виплати авансу близько 2 мільйонів гривень.
Він також додав, що загалом у цьому місяці на аванси в освіті було виділено 14 мільйонів гривень — із них профінансували 12 мільйонів.
Нагадаємо, схожа ситуація із виплатою авансу для освітян спостерігалася і минулого року.
