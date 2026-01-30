Анатомія Кременчуцького моря: фактори формування великої води

Такі ознаки можуть здаватися локальною аномалією, але насправді вони відображають системні зміни у режимі роботи найбільшого водосховища України
На початку січня 2026 року голова Градизької громади Мирослав Носа опублікував фото берега Кременчуцького водосховища. На знімку видно крижані нашарування, що піднялися над урізом й обрамлюють прибережну смугу. У підписі він зазначив, що спостерігає таке вперше, і пов’язав це з високим рівнем води у водосховищі взимку.
Такі візуальні ознаки не лише привертають увагу як локальне спостереження, а як дають привід замислитися про те, як формується рівень води у водосховищі загалом.
Щоб зрозуміти, як змінювався рівень води у Кременчуцькому водосховищі, ми проаналізували супутникові вимірювання за 1993–2024 роки. За ними визначили найвищі та найнижчі зафіксовані значення протягом кожного року — це дозволяє побачити, у якому діапазоні фактично утримується водосховище.
Дані взято з відкритої супутникової бази DAHITI. У ній рівень води — це висота поверхні води над рівнем Балтійського моря, тобто положення дзеркала водосховища. На графіку верхня лінія показує найвищі річні рівні, нижня — найнижчі.
Супутникові дані показують, що за цей період діапазон коливань рівня води зсунувся вгору. Це не означає, що у водосховищі стало більше або менше води загалом, але свідчить про зміну режиму рівнів — того, у яких межах і як саме вони коливаються протягом року.
Далі ми розглянемо чинники, які можуть впливати на формування рівня води у водосховищі, і проаналізуємо їх, спираючись лише на відкриті та вимірювані дані.
Рівень води у Кременчуцькому водосховищі не визначається одним чинником. На нього одночасно впливають природа (опади, сніг, температура) і людина — через роботу гідроелектростанцій та водозабір.
Кременчуцьке водосховище — найбільше в Україні й одна з ключових ланок Дніпровського каскаду, тож будь-які зміни в усьому басейні Дніпра врешті позначаються тут, на рівні води біля берега.
Щоб простежити ці зміни, ми дослідили кілька типів відкритих даних: супутникові вимірювання рівня води, метеодані про температуру й опади, а також офіційну статистику забору та скидів води.
Один з головних чинників, що визначає рівень води у Кременчуцькому водосховищі, — робота гідроелектростанцій Дніпровського каскаду.
Роботу водосховищ узгоджує Міжвідомча комісія при Державному агентстві водних ресурсів України; експлуатаційні служби працюють лише за її вказівкою.Ця система діє як ланцюг регульованих резервуарів: у певні періоди воду накопичують, в інші — пропускають далі вниз за течією.
Загальний режим роботи каскаду визначається потребами енергосистеми, водогосподарськими правилами й обсягами води, які надходять з верхів’їв Дніпра. У воєнний час до цього додаються й безпекові обмеження, через що деталі управління не розкриваються публічно.
Якщо верхні водосховища каскаду починають скидати більше води, її рівень зростає і в Кременчуцькому водосховищі. Якщо ж вони затримують воду, притік сюди зменшується — навіть без змін у роботі місцевої станції.
Під час паводків, сильних дощів або пікових навантажень в енергосистемі такі скиди можуть відбуватися у прискореному режимі. Тоді рівень води змінюється буквально за години або дні — і на березі це видно як різкий підйом або спад.
У 2024 році під час весняного водопілля в межах Кременчуцького водосховища фіксували різкий підйом рівня води. За даними Черкаського гідрометцентру, від лютого 2024 року рівень зріс більш ніж на 2,3 метра. Цей підйом пов’язували з притоком талої води й опадів.
На основі даних Державного водного кадастру для ділянки Дніпра між Канівською та Кременчуцькою ГЕС видно, що за останні роки обсяги водозабору (водозабір — вода, яку відводять з річки для комунальних, промислових або аграрних потреб) зросли разом із кількістю водокористувачів.
Водночас обсяги скидів — тобто повернення води назад у річку після використання — залишалися відносно стабільними.
Попри збільшення водозабору, рівень води у Кременчуцькому водосховищі продовжував утримуватися на вищих відмітках. Це свідчить про те, що сам водозабір не пояснює змін рівня води і для повного розуміння необхідно враховувати інші чинники.
Графік максимального снігового покриву, за даними метеоспостережень у Світловодську, розташованому безпосередньо біля Кременчуцького водосховища, показує зменшення кількості снігу в останні роки. Водночас період після 2020 року (2020-2025) не супроводжується зниженням рівня води у водосховищі: навпаки, малосніжні зими збігаються з вищими мінімальними й максимальними рівнями води, зафіксованими супутниковими даними. Це свідчить про те, що сам сніговий фактор не пояснює підвищення рівня води.
Дані метеоспостережень у Світловодську показують, що температура повітря у 2010–2025 роках змінювалася і загалом зростала, що призводить до більш інтенсивного випаровування. Водночас рівень води у Кременчуцькому водосховищі в цей самий період не повторює цих коливань і демонструє стабільно вищі відмітки. Це означає, що температурний чинник не пояснює зростання рівня води у водосховищі.
Кількість опадів визначає, скільки води загалом може надійти в річкову систему, але їхній вплив на рівень води не є прямим. Метеоспостереження у Світловодську показують, що у 2010–2025 роках річні суми опадів істотно коливалися. Водночас важливе не лише те, скільки опадів випадає за рік, а й коли саме це відбувається — у різні роки їхній сезонний розподіл суттєво відрізнявся. Саме тому опади не завжди напряму позначаються на рівні води Кременчуцького водосховища.
Коли рівень Кременчуцького водосховища змінюється, причина часто лежить далеко за його межами — вище за течією Дніпра. За словами Валерія Осипова, завідувача лабораторії моделювання річкових систем Укргідрометінституту, ключові процеси, що формують водність цього відрізку річки, відбуваються у верхній частині басейну.
Ці річки збирають воду з великих водозборів північної частини басейну Дніпра, більшість яких розташована за межами України — у Білорусі та Росії. На цих річках майже немає великих водосховищ, а антропогенний вплив загалом менший, ніж у середній і нижній течії, тому їхній стік чутливіше відображає природні процеси та кліматичні коливання.
Саме через це локальні опади чи температура в центральній Україні не є визначальним фактором, чому в той чи інший рік у Кременчуцькому водосховищі більше або менше води. Вирішальними є умови у всьому верхньому басейні Дніпра.
Великі річкові системи працюють у багаторічних природних фазах — маловодних і багатоводних, які можуть тривати від кількох років до десятиліть. У цій логіці Кременчуцьке водосховище — не ізольована водойма, а частина великої північної гідрологічної системи. А те, як цей потік далі розподіляється та утримується тут, уже значною мірою визначається роботою гідроспоруд і людським управлінням.
Кременчуцьке водосховище — це не просто водойма між двома греблями. Це вузол великої гідрологічної системи, яка починається у північних водозборах Дніпра, проходить через сніг, дощі, ґрунти й випаровування і лише потім з’являється у вигляді рівня води біля берега.
Супутникові вимірювання, метеодані, карти водозборів і статистика водокористування показують різні фрагменти цієї картини. Разом вони дозволяють побачити, у яких умовах формується вода, що доходить до Кременчуцького водосховища, і чому його рівень не можна звести до одного фактора — погоди, роботи ГЕС чи окремого року.
Саме цю складну взаємодію природних процесів і використання води людиною ми бачимо сьогодні у змінюваній береговій лінії Кременчуцького моря, де кожен додатковий тиск на систему стає помітнішим.
Публікація підготовлена в рамках курсу Texty.org.ua «Клімат і вода: навички аналізу даних для журналістів» за підтримки Journalismfund Europe
