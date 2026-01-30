ГО "Захист держави"
Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці жінка потрапила до лікарні після нападу сина з ножем

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 162

Після нападу потерпіла вибігла з квартири та звернулася по допомогу

Крюківський районний суд Кременчука надав поліції тимчасовий доступ до медичної документації жінки, яку, за даними слідства, поранив ножем власний син. Про це стало відомо з ухвали за 27 січня, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

За матеріалами слідства, 14 січня близько 15.00 у квартирі в Кременчуці між жінкою та її сином виник побутовий конфлікт. Під час сварки чоловік, який, за словами потерпілої, має психічні розлади та перебуває на обліку, наніс матері кілька ножових поранень у ділянку шиї. Захищаючись, жінка отримала також порізи рук.

Після нападу потерпіла вибігла з квартири та звернулася по допомогу. Її госпіталізували до хірургічного відділення одного з медзакладів Кременчука, де вона проходила лікування.

Нагадаємо, у Кременчуці судили жінку, яка вдарила співмешканця молотком по голові.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: glavcom.ua
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх