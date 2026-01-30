У Кременчуці жінка потрапила до лікарні після нападу сина з ножем

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 162

Після нападу потерпіла вибігла з квартири та звернулася по допомогу

Крюківський районний суд Кременчука надав поліції тимчасовий доступ до медичної документації жінки, яку, за даними слідства, поранив ножем власний син. Про це стало відомо з ухвали за 27 січня, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

За матеріалами слідства, 14 січня близько 15.00 у квартирі в Кременчуці між жінкою та її сином виник побутовий конфлікт. Під час сварки чоловік, який, за словами потерпілої, має психічні розлади та перебуває на обліку, наніс матері кілька ножових поранень у ділянку шиї. Захищаючись, жінка отримала також порізи рук.

Після нападу потерпіла вибігла з квартири та звернулася по допомогу. Її госпіталізували до хірургічного відділення одного з медзакладів Кременчука, де вона проходила лікування.

