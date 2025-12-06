У Кременчуці сусід завдав жінці ножових поранень — поліція

Поліціянти затримали чоловіка та відкрили провадження за тяжкі тілесні
4 грудня, близько 23.50, на вулиці Університетській у Кременчуці жінка отримала ножові поранення. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Медики доставили потерпілу до лікарні, її стан — тяжкий.
На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Поліціянти встановили, що поранив жінку її сусід. Чоловіка затримали за ст. 208 КПК. Йому вже повідомили про підозру, слідчі готують клопотання про обрання запобіжного заходу.
У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, нещодавно полтавцю, якого судили за умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті знайомого, апеляційний суд призначив суворіше покарання — 9 років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.