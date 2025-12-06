Крюківський вагонобудівний завод завершив дев’ять місяців 2025 року зі збитком у 76 млн грн

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 125

Підприємство втратило 76,1 млн грн — торік за цей період був прибуток

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за підсумками дев’яти місяців 2025 року отримав 76,1 млн грн консолідованого збитку. Торік за аналогічний період підприємство мало 48,4 млн грн чистого прибутку. Про це повідомляє ЦТС.

Консолідований дохід заводу майже не змінився і склав 2,29 млрд грн. Непокритий збиток зріс до 138,8 млн грн (торік — 62,7 млн грн). З операційної діяльності підприємство отримало 106,6 млн грн збитку — удвічі більше, ніж минулого року.

Дохід від реалізації залізничних вагонів зріс на 4,2% — до 2,1 млрд грн. Водночас продаж вантажних вагонів скоротився на 56,7% — до 873,2 млн грн. Дохід від реалізації пасажирських вагонів становив 1,23 млрд грн — торік таких поставок не було.

У межах контракту з «Укрзалізницею» завод відвантажив 45 купейних пасажирських вагонів, серед них — 4 вагони, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю.

На ринку вантажних вагонів ситуація залишається складною: надлишок вагонів, низькі орендні ставки та нестача вантажної бази призвели до різкого падіння продажів. У третьому кварталі КВБЗ реалізував лише 5 вантажних вагонів (у першому — 121, у другому — жодного).

За даними підприємства, у липні–серпні 2025 року українські виробники загалом реалізували 316 вантажних вагонів. Частка КВБЗ серед приватних вагонобудівних підприємств становила 12,7% (125 вагонів).

Для порівняння: у 2024 році завод продав 1096 вантажних вагонів — майже на 10% більше, ніж у довоєнному 2021-му, та поставив «Укрзалізниці» перші 15 пасажирських вагонів у межах великих контрактів. Тоді чистий прибуток підприємства склав 81,08 млн грн після збитку 143,76 млн грн у 2023 році.