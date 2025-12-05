ГО "Захист держави"
Полтавщина

На Полтавщині тимчасово змінять рух кількох приміських поїздів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 299

 Частина рейсів курсуватиме за іншим графіком, а деякі — не їздитимуть

«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі приміських поїздів у Полтавській області через ремонтні роботи.

Змінений графік

У дні 11, 12, 15, 16 та 17 грудня поїзд № 6532 Кременчук — Полтава-Південна курсуватиме за новим розкладом:

  • відправлення з Кременчука — 9.04 (замість 8.32);
  • прибуття до Полтави — 12.14 (замість 11.35).

Тимчасово скасовані рейси

23 та 24 грудня не курсуватимуть такі приміські поїзди:

  • № 6364, № 6366 Гребінка — Ромодан;
  • № 6363, № 6365 Ромодан — Гребінка.

Мандрівників просять врахувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила онлайн-квитки на приміські поїзди.

Автор: Руслана Горгола
Теги: приміський поїзд графік руху Укрзалізниця
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

