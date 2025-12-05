На Полтавщині тимчасово змінять рух кількох приміських поїздів

«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі приміських поїздів у Полтавській області через ремонтні роботи.
У дні 11, 12, 15, 16 та 17 грудня поїзд № 6532 Кременчук — Полтава-Південна курсуватиме за новим розкладом:
23 та 24 грудня не курсуватимуть такі приміські поїзди:
Мандрівників просять врахувати зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила онлайн-квитки на приміські поїзди.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.