На Полтавщині до кінця тижня буде тепліше: опадів не прогнозують

Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що до кінця цього тижня і на початку наступного погоду в області визначатиме зона підвищеного тиску зі сходу. Очікуються спокійні погодні умови та дещо підвищений температурний фон.
5 грудня
хмарно з проясненнями, без опадів;
вітер східний 3–8 м/с;
температура протягом доби +1…+6°C.
6–8 грудня
мінлива хмарність, без опадів;
вітер східної чверті 5–10 м/с;
температура вночі −3…+2°C, удень +1…+6°C.
9 грудня
хмарно, без істотних опадів;
вітер південно-східний 5–10 м/с;
температура вночі близько 0°C, удень 0…+5°C.
Нагадаємо, що листопад на Полтавщині став одним із найтепліших за історію спостережень.
