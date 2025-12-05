На Полтавщині до кінця тижня буде тепліше: опадів не прогнозують

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 117

Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що до кінця цього тижня і на початку наступного погоду в області визначатиме зона підвищеного тиску зі сходу. Очікуються спокійні погодні умови та дещо підвищений температурний фон.

Прогноз погоди:

5 грудня

хмарно з проясненнями, без опадів;

вітер східний 3–8 м/с;

температура протягом доби +1…+6°C.

6–8 грудня

мінлива хмарність, без опадів;

вітер східної чверті 5–10 м/с;

температура вночі −3…+2°C, удень +1…+6°C.

9 грудня

хмарно, без істотних опадів;

вітер південно-східний 5–10 м/с;

температура вночі близько 0°C, удень 0…+5°C.

Нагадаємо, що листопад на Полтавщині став одним із найтепліших за історію спостережень.