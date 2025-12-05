ГО "Захист держави"
Полтавщина

На Полтавщині до кінця тижня буде тепліше: опадів не прогнозують

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 117

 Температура вдень триматиметься в межах +1…+6°C

Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що до кінця цього тижня і на початку наступного погоду в області визначатиме зона підвищеного тиску зі сходу. Очікуються спокійні погодні умови та дещо підвищений температурний фон.

Прогноз погоди:

5 грудня

  • хмарно з проясненнями, без опадів;

  • вітер східний 3–8 м/с;

  • температура протягом доби +1…+6°C.

6–8 грудня

  • мінлива хмарність, без опадів;

  • вітер східної чверті 5–10 м/с;

  • температура вночі −3…+2°C, удень +1…+6°C.

9 грудня

  • хмарно, без істотних опадів;

  • вітер південно-східний 5–10 м/с;

  • температура вночі близько 0°C, удень 0…+5°C.

 

Нагадаємо, що листопад на Полтавщині став одним із найтепліших за історію спостережень.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: погода прогноз
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

