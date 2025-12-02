Листопад на Полтавщині став одним із найтепліших за історію спостережень

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 72

У листопаді на Полтавщині зафіксували нетипово теплу погоду — теплішим за цей місяць був лише листопад 2010 року. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології 1 грудня.

Опадів по області випало в межах або більше місячної норми. За словами фахівців, вони поповнили запаси вологи у ґрунті.

Озимі культури в умовах теплої погоди продовжували вегетацію. Найпоширеніша фаза розвитку озимої пшениці — третій листок і кущіння. На пізніх посівах та в районах із недостатнім зволоженням спостерігаються сходи та поява другого листка.

Стан посівів аграрії оцінюють як задовільний і добрий.

Нагадаємо, цьогоріч жовтень на Полтавщині був теплішим за норму та з дощами. Додамо, що за прогнозами синоптиків грудень на Полтавщині буде теплішим тепліший за норму.