Яким буде грудень на Полтавщині: синоптики обіцяють тепліший за норму місяць

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 180

Цьогоріч на Полтавщині грудень обіцяє бути теплішим за норму. Про це інформують синоптики Полтавського обласного нідрометцентру.

Метеорологічна зима на Полтавщині зазвичай починається у першій декаді грудня, коли середньодобова температура стійко переходить через 0° у бік зниження.

У цей період у більшості областей формується сніговий покрив, хоча на півдні України він з’являється не щороку. Грудень часто приносить сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг — тумани та ожеледь.

Середня місячна температура повітря на Полтавщині зазвичай становить від 2° до 2,8° морозу. Абсолютний максимум, за даними спостережень, досягає 13,5–16,5° тепла, а мінімум — 28,6–29,5° морозу. Протягом місяця випадає в середньому 39–51 мм опадів.

За прогнозом Укргідрометцентру та світових центрів погоди, цьогорічний грудень на Полтавщині очікується теплішим за кліматичну норму. Середня температура місяця прогнозується близько 0,4° морозу. Кількість опадів — приблизно 45 мм, що відповідає нормі.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці вже був перший сніг.