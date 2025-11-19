У Кременчуці випав перший сніг

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 240

19 листопада у Кременчуці випав перший сніг. Щоправда, через плюсову температуру, на поверхні землі він не затримався.

За даними Полтавського гідрометцентру, температура повітря по області становить 2-7ºС. Однак вночі вона може опуститись до -3ºС.

На завтра опадів не прогнозують.

Нагадаємо, торік перший сніг на Полтавщині випав 13 листопада — тоді через негоду знеструмленими залишились 43 населені пункти.



