У Кременчуці завершився дитячий футбольний чемпіонат «Чемпіонік»

У турнірі взяли участь 28 команд із кількох міст та громад

У Кременчуці фінішував відкритий дитячий чемпіонат міста з футболу «Чемпіонік». Змагання тривали понад місяць і об’єднали команди трьох вікових категорій: 2013/2014, 2014/2015 та 2017/2018 років народження.

Щовихідних на двох локаціях грали 28 команд. Серед них була й дівоча команда Ягуар Girls. Кременчук представили команди «Кремінь», «Ягуар», «Академія Шахтар» та Learn&Dream. Гостями чемпіонату стали колективи з Горішніх Плавнів, Світловодська, Кобеляк, Омельника, П’ятихаток та Бугаївки.

Партнери чемпіонату підготували подарунки для юних футболістів та тренерів. Після завершення турніру всі команди отримали кубки, медалі, солодощі та пам’ятні фото. Також визначили кращих гравців на різних позиціях у кожній віковій групі.

Організатори наголошують, що такий формат дозволяє дітям отримати змагальний досвід, стежити за турнірною боротьбою та готуватися до всеукраїнських змагань.

Чемпіонат організували ГО «Асоціація розвитку спорту» та ТОВ «Спортс Девелопмент Груп». Більше фото та новин опублікують у соцмережах.