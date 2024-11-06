У Кременчуці пройшов дитячий чемпіонат з футболу «Чемпіонік» серед команд 2015 року народження

З 28 вересня по 2 листопада у Кременчуці проходив відкритий чемпіонат міста з футболу «Чемпіонік» серед дітей 2015 року народження. У змаганнях взяли участь 12 команд з Кременчука, Горішніх Плавнів та Світловодська.
Перемогу здобула команда МФК «Кремінь» (тренери Янковський Олександр та Мурадян Сергій), яка у фіналі виграла в команди КДЮСШ Світловодськ (тренер Якимець Микола) з рахунком 4:3 у серії пенальті (основний час завершився з рахунком 2:2). Третє місце посіла команда «Гірник-Спорт Дівчата» з Горішніх Плавнів, перемігши СА «Ягуар» з рахунком 4:2.
Індивідуальні нагороди отримали:
Чемпіонат «Чемпіонік» продовжиться серед команд інших вікових категорій — 2016 та 2014 років народження. Організаторами змагань виступили ТОВ «Спортс Девелопмент Груп», Асоціація розвитку спорту та спортивна академія «Ягуар».
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