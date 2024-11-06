У Кременчуці пройшов дитячий чемпіонат з футболу «Чемпіонік» серед команд 2015 року народження

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 139

З 28 вересня по 2 листопада у Кременчуці проходив відкритий чемпіонат міста з футболу «Чемпіонік» серед дітей 2015 року народження. У змаганнях взяли участь 12 команд з Кременчука, Горішніх Плавнів та Світловодська.

Перемогу здобула команда МФК «Кремінь» (тренери Янковський Олександр та Мурадян Сергій), яка у фіналі виграла в команди КДЮСШ Світловодськ (тренер Якимець Микола) з рахунком 4:3 у серії пенальті (основний час завершився з рахунком 2:2). Третє місце посіла команда «Гірник-Спорт Дівчата» з Горішніх Плавнів, перемігши СА «Ягуар» з рахунком 4:2.

Індивідуальні нагороди отримали:

Найкращий бомбардир — Альона Настаченко («Гірник-Спорт Дівчата»);

— Альона Настаченко («Гірник-Спорт Дівчата»); Найкращий воротар — Ярослав Ратвай (МФК «Кремінь»);

— Ярослав Ратвай (МФК «Кремінь»); Найкращий гравець чемпіонату — Іван Мокусієнко (КДЮСШ Світловодськ).