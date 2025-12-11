Перші відбіркові ігри з масового футболу «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» відбулись у Кременчуці

«Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» — це змагання серед учнів України під гаслом «Разом переможемо».
15 команд серед учнів 5-9 класів, 5 команд серед учнів 9-11 класів та 3 команди молодшої вікової групи Кременчуцької громади змагатимуться протягом трьох місяців. На учасників чекає багато матчів та футбольних поєдинків. Про це повідомляє Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради.
Нагадуємо, що в червні цього року Полтавська область посіла перше місце у рейтингу регіонів за підсумками фінальних ігор «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.