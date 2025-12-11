ГО "Захист держави"
Могли готувати вбивство на замовлення російських спецслужб: суд у справі депутата облради Дядика досліджує докази

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2

 

Прокурор повідомив, що суд має дослідити 11 томів справи. На сьогоднішньому слуханні не встигли розглянути перший

Сьогодні, 11 грудня, у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко.

На минулому слуханні суд встановив порядок розгляду справи, а сьогодні розпочав дослідження доказів.

Прокурор почав зачитувати письмові докази — зокрема документи про реєстрацію кримінального провадження, постанови про створення груп слідчих і прокурорів, витяги з ЄРДР та рапорти СБУ. Частина цих документів стосувалася початкової кваліфікації провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України про підготовку до вчинення терористичного акту, яку згодом було виділено в окреме провадження.

 

Захисник Дядика, адвокат Шаповал заявив, що частина матеріалів, які прокурор намагається долучити, не стосується пред’явленого обвинувачення та є недопустимими доказами, оскільки стосуються іншої кваліфікації злочину. Суд зазначив, що оцінюватиме допустимість кожного документа після дослідження.

Що відомо про ймовірну причетність до справи російських спецслужб

Окрему увагу прокурор звернув на дані оперативних підрозділів, у яких фіксується можлива причетність представників російських спецслужб до замовлення злочину. Так, у зачитаних документах містяться відомості про контакти обвинувачених з невстановленими особами, які які могли сприяти в підготовці злочину.

І хоча Дядику та Грабовому підозри щодо цього не повідомляли, прокурор наголосив, що ця стаття виділена в окреме кримінальне провадження, і нині там триває досудове розслідування.

На цьому суд відклав подальший розгляд справи до наступної дати засідання.

Додамо, що після затримання обвинувачених у мережі з’явилися фотографії, що у Дядика під час обшуків знайшли російську символіку.

Нагадаємо, перше підготовче засідання, яке відбулося 27 жовтня, так само перенесли: тоді у залі суду обвинувачений Грабовий був без адвокатів. На минулому засіданні, 5 листопада, до справи приєдналася нова захисниця Грабового, адвокатка Марія Конрадій. Вона клопотала про відкладення підготовчого засідання, оскільки їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи. 11 листопада обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. 2 грудня суд закрив підготовче засідання та перейшов до розгляду справи по суті.


Автор: Яна Гудзь
