Могли готувати вбивство на замовлення російських спецслужб: суд у справі депутата облради Дядика досліджує докази

Прокурор повідомив, що суд має дослідити 11 томів справи. На сьогоднішньому слуханні не встигли розглянути перший
Сьогодні, 11 грудня, у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко.
На минулому слуханні суд встановив порядок розгляду справи, а сьогодні розпочав дослідження доказів.
Прокурор почав зачитувати письмові докази — зокрема документи про реєстрацію кримінального провадження, постанови про створення груп слідчих і прокурорів, витяги з ЄРДР та рапорти СБУ. Частина цих документів стосувалася початкової кваліфікації провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України про підготовку до вчинення терористичного акту, яку згодом було виділено в окреме провадження.
Захисник Дядика, адвокат Шаповал заявив, що частина матеріалів, які прокурор намагається долучити, не стосується пред’явленого обвинувачення та є недопустимими доказами, оскільки стосуються іншої кваліфікації злочину. Суд зазначив, що оцінюватиме допустимість кожного документа після дослідження.
Окрему увагу прокурор звернув на дані оперативних підрозділів, у яких фіксується можлива причетність представників російських спецслужб до замовлення злочину. Так, у зачитаних документах містяться відомості про контакти обвинувачених з невстановленими особами, які які могли сприяти в підготовці злочину.
І хоча Дядику та Грабовому підозри щодо цього не повідомляли, прокурор наголосив, що ця стаття виділена в окреме кримінальне провадження, і нині там триває досудове розслідування.
На цьому суд відклав подальший розгляд справи до наступної дати засідання.
Додамо, що після затримання обвинувачених у мережі з’явилися фотографії, що у Дядика під час обшуків знайшли російську символіку.
Нагадаємо, перше підготовче засідання, яке відбулося 27 жовтня, так само перенесли: тоді у залі суду обвинувачений Грабовий був без адвокатів. На минулому засіданні, 5 листопада, до справи приєдналася нова захисниця Грабового, адвокатка Марія Конрадій. Вона клопотала про відкладення підготовчого засідання, оскільки їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи. 11 листопада обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. 2 грудня суд закрив підготовче засідання та перейшов до розгляду справи по суті.
