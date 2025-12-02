Звинувачення депутата облради Дядика у замаху на вбивство: суд закрив підготовче засідання

На наступному засіданні суд перейде до розгляду справи по суті

Сьогодні, 2 грудня, у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко.

На початку суд звернувся до сторін з питанням чи мають вони якісь клопотання. Оскільки клопотань ні в кого не виявилося, суд поцікавився думкою щодо доцільності закрити підготовче засідання та перейти до розгляду справи по суті.

Обвинувачені та їхні захисники, прокурор та потерпілий не заперечували щодо цього, тож колегія суддів ухвалила закрити підготовче судове засідання.

На наступне слухання, яке заплановане на 10 грудня, відбудеться розгляд справи по суті.

Нагадаємо, перше підготовче засідання, яке відбулося 27 жовтня, так само перенесли: тоді у залі суду обвинувачений Грабовий був без адвокатів. На минулому засіданні, 5 листопада, до справи приєдналася нова захисниця Грабового, адвокатка Марія Конрадій. Вона клопотала про відкладення підготовчого засідання, оскільки їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи. 11 листопада обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

У чому звинувачують Олега Дядика та його водія Антона Грабового

На початку року контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.

Відомо, що депутат залучив до злочину свого водія, пообіцявши йому 20 тис. доларів США за вбивство. Жертву мали заманити на покинуту насосну станцію під приводом робочої зустрічі. На місці підприємця мали задушити мотузкою, а злочин інсценувати як самогубство.

Після цього депутат збирався підробити документи та оформити корпоративні права підприємця на себе.

Підозрювані уникали телефонного зв’язку та зустрічалися в місцях без відеоспостереження. Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Обом обвинуваченим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: