Прокурор «за», захисники — «проти»: у Кременчуці продовжили тримання під вартою депутату облради Дядику та його водію

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 629

У свою чергу Дядик та Грабовий прокоментували висунуті їм обвинувачення

Сьогодні, 11 листопада, у стінах Кременчуцького районного суду продовжилося слухання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко. За результатами засідання суд так і не перейшов до розгляду справи по суті та відклав підготовче засідання на наступну дату.

Клопотання та цивільний позов

Розпочалося слухання із клопотання прокурора Петра Невірця про продовження запобіжного заходу обвинуваченим у вигляді тримання під вартою.

Прокурор заявив, що існують ризики, передбачені ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:

можливість переховування від суду через тяжкість злочину та можливе покарання — до довічного ув’язнення;

ймовірність впливу на свідків або інших учасників процесу;

ризик знищення чи спотворення доказів;

небезпека, що обвинувачені можуть перешкоджати розгляду справи чи вчинити інші злочини.

Прокурор наголосив, що ці ризики не зникли і не можуть бути усунуті більш м’яким запобіжним заходом. За його словами, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які підтверджують організацію та спробу вбивства потерпілого, зокрема підготовку злочину, залучення виконавців і спробу інсценування самогубства.

Захисник Олега Дядика, адвокат Шаповал

Захисник обвинувачених, адвокат Шаповал, заперечив проти клопотання прокуратури. Він вказав, що наведені ризики є припущеннями, не підтвердженими доказами, а тому продовження тримання під вартою є безпідставним.

Адвокат наголосив, що:

усі докази та речові матеріали вже вилучені, а досудове розслідування завершене, тому ризику знищення доказів немає;

підзахисні не мають ресурсів, щоб переховуватися, а під час воєнного стану виїзд за кордон неможливий;

вплив на свідків виключений, адже усі показання вже надані;

сторона обвинувачення суперечить сама собі, вказуючи на «невстановлених співучасників» після завершення слідства.

Захисник просив змінити запобіжний захід на більш м’який, не пов’язаний із триманням під вартою — наприклад, домашній арешт чи заставу.

Суд колегіально ухвалив продовжити обом обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 9 січня 2026 року.

Крім того, потерпілий скористався своїм правом і подав цивільний позов до обвинувачених. Позов стосується відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди, спричиненої замахом на його життя. Суд прийняв заяву до розгляду в межах кримінального провадження.

Захисники обвинувачених наразі не заперечували проти подання цивільного позову, проте зазначили, що ще вивчатимуть його.

Потерпілий просить, аби Дядик відшкодував йому 2 млн грн моральної та 10 тис. грн матеріальної шкоди. Що ж до обвинуваченого Грабового, то він, відповідно до позову, має відшкодувати потерпілому 100 тис. грн моральної та 10 тис. грн матеріальної шкоди.

Продовження підготовчого засідання

Також на засіданні представники обвинувачених клопотали про продовження підготовчого засідання. Адвокати зазначили, що щойно отримали копію цивільного позову потерпілого та не мали достатньо часу для його аналізу.

Крім того, адвокатка Грабового, яка приєдналася до справи на минулому засіданні, наголосила, що отримала великий масив матеріалів кримінального провадження, зокрема допити свідків і відеозаписи, які необхідно вивчити для належної підготовки до розгляду справи.

Представниця Грабового, адвокатка Конрадій

Після обговорення суд задовольнив клопотання захисників і ухвалив продовжити підготовче засідання, визначивши нову дату розгляду. Суддя наголосив, що рішення ухвалене з метою забезпечення права на захист.

«Дуже гарно зрежисований Службою безпеки сценарій»: Дядик про інкриміновані йому звинувачення

Традиційно після судового засідання Олег Дядик поговорив із журналістами. Зокрема, він висловив свою думку про інкриміновані йому звинувачення.

— Як усі писали 29-30 січня: російський, проросійський, вдома знайшли прапори і так далі. От пройшов час, 9 місяців досудового слідства — де ділася ця ситуація? Де ці прапори? Як вони до Дядика потрапили? … Дуже гарно зрежисований Службою безпеки сценарій. Молодці, в цьому напрямку вони працюють добре.

Тож, за словами Дядика, на етапі суду усе стане зрозумілим.