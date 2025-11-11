ГО "Захист держави"
Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам’яті поколінь
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Прокурор «за», захисники — «проти»: у Кременчуці продовжили тримання під вартою депутату облради Дядику та його водію

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 629

 

У свою чергу Дядик та Грабовий прокоментували висунуті їм обвинувачення

Сьогодні, 11 листопада, у стінах Кременчуцького районного суду продовжилося слухання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко. За результатами засідання суд так і не перейшов до розгляду справи по суті та відклав підготовче засідання на наступну дату.

Клопотання та цивільний позов

Розпочалося слухання із клопотання прокурора Петра Невірця про продовження запобіжного заходу обвинуваченим у вигляді тримання під вартою.

Прокурор заявив, що існують ризики, передбачені ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:

  • можливість переховування від суду через тяжкість злочину та можливе покарання — до довічного ув’язнення;

  • ймовірність впливу на свідків або інших учасників процесу;

  • ризик знищення чи спотворення доказів;

  • небезпека, що обвинувачені можуть перешкоджати розгляду справи чи вчинити інші злочини.

Прокурор наголосив, що ці ризики не зникли і не можуть бути усунуті більш м’яким запобіжним заходом. За його словами, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які підтверджують організацію та спробу вбивства потерпілого, зокрема підготовку злочину, залучення виконавців і спробу інсценування самогубства.

Захисник Олега Дядика, адвокат Шаповал

Захисник обвинувачених, адвокат Шаповал, заперечив проти клопотання прокуратури. Він вказав, що наведені ризики є припущеннями, не підтвердженими доказами, а тому продовження тримання під вартою є безпідставним.

Адвокат наголосив, що:

  • усі докази та речові матеріали вже вилучені, а досудове розслідування завершене, тому ризику знищення доказів немає;

  • підзахисні не мають ресурсів, щоб переховуватися, а під час воєнного стану виїзд за кордон неможливий;

  • вплив на свідків виключений, адже усі показання вже надані;

  • сторона обвинувачення суперечить сама собі, вказуючи на «невстановлених співучасників» після завершення слідства.

Захисник просив змінити запобіжний захід на більш м’який, не пов’язаний із триманням під вартою — наприклад, домашній арешт чи заставу.

 

Суд колегіально ухвалив продовжити обом обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 9 січня 2026 року.

Крім того, потерпілий скористався своїм правом і подав цивільний позов до обвинувачених. Позов стосується відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди, спричиненої замахом на його життя. Суд прийняв заяву до розгляду в межах кримінального провадження.

Захисники обвинувачених наразі не заперечували проти подання цивільного позову, проте зазначили, що ще вивчатимуть його.

Потерпілий просить, аби Дядик відшкодував йому 2 млн грн моральної та 10 тис. грн матеріальної шкоди. Що ж до обвинуваченого Грабового, то він, відповідно до позову, має відшкодувати потерпілому 100 тис. грн моральної та 10 тис. грн матеріальної шкоди.

Продовження підготовчого засідання

Також на засіданні представники обвинувачених клопотали про продовження підготовчого засідання. Адвокати зазначили, що щойно отримали копію цивільного позову потерпілого та не мали достатньо часу для його аналізу.

Крім того, адвокатка Грабового, яка приєдналася до справи на минулому засіданні, наголосила, що отримала великий масив матеріалів кримінального провадження, зокрема допити свідків і відеозаписи, які необхідно вивчити для належної підготовки до розгляду справи.

Представниця Грабового, адвокатка Конрадій

Після обговорення суд задовольнив клопотання захисників і ухвалив продовжити підготовче засідання, визначивши нову дату розгляду. Суддя наголосив, що рішення ухвалене з метою забезпечення права на захист. 

«Дуже гарно зрежисований Службою безпеки сценарій»: Дядик про інкриміновані йому звинувачення

Традиційно після судового засідання Олег Дядик поговорив із журналістами. Зокрема, він висловив свою думку про інкриміновані йому звинувачення.

 

— Як усі писали 29-30 січня: російський, проросійський, вдома знайшли прапори і так далі. От пройшов час, 9 місяців досудового слідства — де ділася ця ситуація? Де ці прапори? Як вони до Дядика потрапили? … Дуже гарно зрежисований Службою безпеки сценарій. Молодці, в цьому напрямку вони працюють добре. 

Тож, за словами Дядика, на етапі суду усе стане зрозумілим.

Нагадаємо, перше підготовче засідання, яке відбулося 27 жовтня, так само перенесли: тоді у залі суду обвинувачений Грабовий був без адвокатів. На минулому засіданні, 5 листопада, до справи приєдналася нова захисниця Грабового, адвокатка Марія Конрадій. Вона клопотала про відкладення підготовчого засідання, оскільки їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд судова справа Олег Дядик замах на вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх