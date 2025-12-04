Із вдячністю за підтримку, що рятує життя

Це невелика, але надзвичайно згуртована спільнота, яка вжене перший рік плете маскувальні сітки для українських військових. Робота на перший погляд проста й непомітна, однак її значення — без перебільшення критично важливе для фронту.

Під час зустрічі Микола Капінос подякував кожній учасниці за незмінну стійкість, доброту та готовність підтримувати захисників у найскладніші часи. З нагоди прийдешнього свята він вручив колективу подяку та символічний солодкий подарунок — жест, що підкреслює вдячність і повагу до їхнього внеску в оборону країни.

«Ваші руки створюють те, що зберігає життя. А ваша щирість і самовідданість надихають усю країну. Нехай добро, яке ви творите щодня, повертається сторицею, а ваша праця й надалі надихає інших», — зазначив Микола Капінос під час зустрічі.

«БандероБджілкоЙожкоФеї» — це приклад волонтерської єдності, взаємної підтримки та віри в українських воїнів. Кожна сплетена ними сітка — це внесок у безпеку наших захисників і ще один крок до спільної перемоги.

Вітаємо всіх волонтерів із прийдешнім святом та дякуємо кожному, хто продовжує працювати для України.