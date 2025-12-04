ГО "Захист держави"
Із вдячністю за підтримку, що рятує життя
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Із вдячністю за підтримку, що рятує життя

Сьогодні, 15:03
59
Блоги

Напередодні Всесвітнього дня волонтерів керівник Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» Микола Капінос відвідав волонтерський колектив із промовистою й добре знаною назвою — «БандероБджілкоЙожкоФеї».

 

Це невелика, але надзвичайно згуртована спільнота, яка вжене перший рік плете маскувальні сітки для українських військових. Робота на перший погляд проста й непомітна, однак її значення — без перебільшення критично важливе для фронту.

Під час зустрічі Микола Капінос подякував кожній учасниці за незмінну стійкість, доброту та готовність підтримувати захисників у найскладніші часи. З нагоди прийдешнього свята він вручив колективу подяку та символічний солодкий подарунок — жест, що підкреслює вдячність і повагу до їхнього внеску в оборону країни.

«Ваші руки створюють те, що зберігає життя. А ваша щирість і самовідданість надихають усю країну. Нехай добро, яке ви творите щодня, повертається сторицею, а ваша праця й надалі надихає інших», — зазначив Микола Капінос під час зустрічі.

«БандероБджілкоЙожкоФеї» — це приклад волонтерської єдності, взаємної підтримки та віри в українських воїнів. Кожна сплетена ними сітка — це внесок у безпеку наших захисників і ще один крок до спільної перемоги.

Вітаємо всіх волонтерів із прийдешнім святом та дякуємо кожному, хто продовжує працювати для України.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
12.11.2025, 20:10
1 163
Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
19.11.2025, 11:25
924
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
13.11.2025, 11:20
845

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх