Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи

Влада прагне створити систему турботи про дітей, де народження та виховання стають радістю для сімʼї, а не фінансовим викликом – нардеп Олена Шуляк

Держава за ініціативи Президента України Володимира Зеленського продовжує формувати комплексну систему підтримки дитини, яка охоплюватиме кожний етап: від вагітності, народження та навіть до школи. Українська влада прагне створити таке середовище турботи, де народження та виховання дитини стають не викликом для сімейного бюджету, а справжньою радістю для родини.

На цьому наголосила голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк, коментуючи нещодавнє ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який збільшує дитячі виплати з наступного року.

"Партія "Слуга Народу" підтримувала відповідний урядовий законопроєкт, який збільшив дитячі виплати, та й надалі буде підтримувати впровадження всіх подібних ініціатив і механізмів, які стосуються не тільки сталого розвитку майбутнього покоління, а й загалом спрямовані на підтримку фінансової стабільності українців, особливо протягом опалювального сезону", – зазначає Олена Шуляк.





Підвищення дитячих виплат